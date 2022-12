V Mestni galeriji Nova Gorica razstava slikarke Milene Gregorčič

Nova Gorica, 2. decembra - V Mestni galeriji Nova Gorica bodo nocoj odprli razstavo slik Milene Gregorčič z naslovom Linije so kot ljudje, vsaka je drugačna. Umetnico in njeno delo bo predstavila likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe. Odprtje razstave bo pospremil Lado Jakša z multivizijo in avtorsko glasbo na temo razstavljenih del.