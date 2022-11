Newyorške borze končale krepko v zelenem

New York, 30. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v sredo poskočile, potem ko je predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve Jerome Powell v svojem govoru namignil na umirjanje agresivnega zviševanja obrestnih mer za boj proti inflaciji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.