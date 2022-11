Gibanje Svoboda in SD v drugem krogu županskih volitev v Mariboru podpirata Arsenoviča

Ljubljana, 30. novembra - V Gibanju Svoboda so se odločili, da bodo v drugem krogu županskih volitev v Mestni občini Maribor podprli županskega kandidata in aktualnega mariborskega župana Sašo Arsenoviča. Po pogovorih z njim so namreč ugotovili, da so njihove programske točke, pogledi na razvoj občine in projekte v njej podobni, so sporočili. Arsenoviča podpira tudi SD.