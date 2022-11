KPK zoper Bešič Loredana vodi postopek v zvezi z domnevnim izvrševanjem pritiskov

Ljubljana, 30. novembra - Na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA potrdili, da so včeraj prejeli prijavo v zvezi z domnevnim izvrševanjem pritiskov ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Primer v postopku predhodnega preizkusa obravnavajo prednostno, zato bodo več informacij lahko posredovali kmalu.