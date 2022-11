Z usklajeno akcijo rešene težave glede terjatev za nedobavljene lesne pelete iz BiH

Ljubljana/Sarajevo, 30. novembra - Gospodarsko in zunanje ministrstvo ter Trgovinska zbornica Slovenije so z usklajeno akcijo rešili težave slovenskih trgovcev glede terjatev za dobavo lesnih peletov iz Bosne in Hercegovine (BiH). Več slovenskih trgovcev je namreč v BiH naročilo za okoli 10 milijonov evrov peletov, a jim blago zaradi prepovedi izvoza ni bilo dobavljeno.