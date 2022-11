Kolegij predsednice DZ v obravnavo po skrajšanem postopku poslal dva zakona

Ljubljana, 30. novembra - Na današnjem kolegiju predsednice DZ, ki je sicer potekal ob njeni odsotnosti, so vodje poslanskih skupin v obravnavo po skrajšanem postopku na predlog vlade poslali predlog novele kazenskega zakonika in predlog dopolnitve zakona o divjadi in lovstvu. Kolegij je vodila podpredsednica Meira Hot.