Na ZSSS obeležili 80. letnico Delavske enotnosti

Ljubljana, 30. novembra - Na ZSSS so danes slavnostno obeležili 80. obletnico izhajanja časopisa Delavska enotnost in ob tem poudarili njegovo pomembno vlogo kot zapisovalca zgodovine in dela sindikatov. Na okrogli mizi, ki se je dotaknila vloge sindikalnih tem v medijih, pa je bilo mogoče slišati, da bi moral časopis preseči meje sindikalizma.