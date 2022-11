Elektronabava prešla pod okrilje blagovne znamke skupine Rexel

Ljubljana, 30. novembra - Vodilna slovenska specializirana družba za prodajo in distribucijo elektrotehničnega materiala in storitev Elektronabava je po 73 letih delovanja prešla pod okrilje blagovne znamke lastnika, to je mednarodne skupine Rexel. Del te skupine je sicer že zadnjih 23 let. Rexel Slovenija želi odigrati pomembno vlogo pri zelenem prehodu Slovenije.