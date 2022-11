Na Primorskem omejitve v prometu zaradi burje, do konca tedna snežne padavine do nižin

Ljubljana, 30. novembra - Zaradi burje, ki je močna predvsem v Vipavski dolini, je Agencija RS za okolje (Arso) za danes in v četrtek za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo. Zaradi burje veljajo omejitve v prometu na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino in na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina. Do konca tedna se obetajo snežne padavine do nižin.