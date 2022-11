Predsednik Pahor je ob 33. obletnici akcije Sever sprejel Zvezo policijskih veteranskih društev Sever

Ljubljana, 30. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predstavnike Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ki so se mu zahvalili za dobro sodelovanje in podporo. Pahor je ob 33. obletnici odločne akcije leta 1989, ko so takratni organi za notranje zadeve zaščitili demokratične procese v Sloveniji, izpostavil vlogo veteranskih združenj.