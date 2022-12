V Galeriji Vprega že 17. prodajna razstava Južni pol

Železna Kapla, 5. decembra - V Galeriji Vprega v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem so pripravili že 17. izdajo prodajne razstave Južni pol. Na prodaj je več kot 300 malih umetniških del več deset slikarjev, grafikov, risarjev, fotografov in kiparjev, predvsem iz Alpsko-Jadranskega prostora, med njimi so tudi slovenski avtorji.