Ajanović Hovnik: Zavezali smo se k ničelni toleranci do sovražnega govora in diskriminacije

Ljubljana, 30. novembra - Letošnja nacionalna konferenca nevladnih organizacij v organizaciji Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) naslavlja spletne, medijske in fizične napade na nevladne organizacije doma in v tujini. Zbrane je uvodoma nagovorila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, so sporočili z ministrstva.