Občina, krajani in upravljalec s sporazumom glede kamnoloma Ušenišče

Moravče, 30. novembra - Župan Moravč Milan Balažic, predstavnik krajevne skupnosti Dešen Marko Jančar in direktor Industrije apna Kresnice Andraž Lipolt so danes na sedežu občine v Moravčah podpisali sporazum, ki naj bi rešil težave problemov z varovanjem okolja in zdravega življenja ljudi ob kamnolomu Ušenišče, hkrati pa podjetju omogočil razvoj in nova delovna mesta.