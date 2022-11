Vrhovno sodišče zahteva presojo ustavnosti gradbenega zakona

Ljubljana, 30. novembra - Vrhovno sodišče je na ustavno sodišče vložilo zahtevo za presojo ustavnosti gradbenega zakona, in sicer v delu, ki določa rok za vložitev predloga za obnovo postopka glede izdaje gradbenih dovoljenj. Meni, da je ta rok, dva meseca od začetka gradnje, določen preveč omejujoče in zato protiustavno, so danes sporočili z vrhovnega sodišča.