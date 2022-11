Skupna masa vozila presegala največjo dovoljeno maso za skoraj 10 ton

Maribor, 30. novembra - Mariborska policista sta v torek okoli 14. ure na avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico ustavila italijanskega voznika vlečnega vozila s priklopnikom za prevoz živali. Odredila sta tehtanje in ugotovila, da je skupna masa presegala največjo dovoljeno maso vozil za skoraj 10 ton, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.