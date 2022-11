Ljubljanska borza: Rezultati Cinkarne Celje razočarali vlagatelje

Ljubljana, 30. novembra - Delnice Cinkarne Celje, ki je zjutraj objavila rezultate poslovanja v devetih mesecih, so se v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pocenile za več kot štiri odstotke. To potiska navzdol tudi indeks SBI TOP, do 11.30 je izgubil 0,12 odstotka. Tudi danes je bil sklenjen večji posel z delnicami Krke, vreden skoraj 1,8 milijona evrov.