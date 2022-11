V presojo širitve proizvodnje Lesonita vključena tudi civilna iniciativa

Ilirska Bistrica, 30. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je ugodilo pritožbi 23 občanov Ilirske Bistrice in jim priznalo status stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja tovarni Lesonit za širitev proizvodnje, pišejo Primorske novice. Vlagatelji so po navedbah ministrstva dokazali, da obratovanje Lesonita vpliva na zdravje krajanov.