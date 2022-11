Oktobrska nesreča na štajerski avtocesti posledica naravne smrti voznika tovornjaka

Maribor, 30. novembra - Prometna nesreča 24. oktobra letos, v kateri je na štajerski avtocesti pred izvozom Slovenska Bistrica-jug v smeri proti Mariboru umrl 49-letni voznik tovornega vozila, sicer državljan Bosne in Hercegovine, se je zgodila zaradi naravne smrti voznika, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor in dodali, da gre uradno za dogodek in ne nesrečo.