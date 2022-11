Fajon: Slovenija bo Ukrajini pomagala pri obnovi infrastrukture in sprejemu beguncev

Bukarešta, 30. novembra - Zunanji ministri Nata so na zasedanju v Bukarešti potrdili podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo ter obsodili napade na kritično infrastrukturo in poboje civilistov. Slovenija bo Ukrajini še naprej pomagala s humanitarno pomočjo in pri obnovi infrastrukture kot tudi pri sprejemu beguncev, je danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.