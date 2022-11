Azijske borze večinoma v zelenem

Tokio, 30. novembra - Azijske borze so se danes drugi dan zapored večinsko obarvale v zeleno. Vlagatelje so spodbudile špekulacije, da bodo na Kitajskem vendarle razrahljali politiko ničelne tolerance do covida-19. Ne glede na to pa trgovanje ob ohlajanju kitajskega gospodarstva poteka v previdnem vzdušju.