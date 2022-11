Newyorške borze trgovanje sklenile neenotno

New York, 29. novembra - Indeksi na newyorških borzah so tudi današnje trgovanje sklenili z izgubo. Vlagatelji so bili previdni predvsem zaradi napovedanega govora predsednika ameriške centralne banke Jerema Powella, ki bi lahko napovedoval premike v dotlej restriktivni monetarni politiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.