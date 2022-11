Jeseničani v finale gladko, Ljubljančani z nekaj več truda

Ljubljana, 29. novembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic in SŽ Olimpije so se uvrstili v finale državnega prvenstva. V drugih polfinalnih tekmah so danes Jeseničani s 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) premagali LedX Celje, Ljubljančani pa s 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Triglav Kranj in napredovali s skupnim izidom 2:0 v zmagah. Prva finalna tekma bo 10. januarja naslednje leto.