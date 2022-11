Zunanji ministri Nata zavezani k nadaljnji pomoči Ukrajini

Bukarešta, 29. novembra - Zunanji ministri članic Nata so danes na začetku dvodnevnega zasedanja v Bukarešti sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo okrepili pomoč Ukrajini, ji pomagali zaščititi prebivalstvo ter se zoperstaviti ruskim dezinformacijskim kampanjam in lažem. Podporo bodo v skladu z izjavo zagotavljali tako dolgo, kot bo to potrebno.