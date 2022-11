Primorske novice o glasovanju proti dolgotrajni oskrbi (30. 11.)

Koper, 29. novembra - Saša Dragoš v komentarju Sporočilo: starejši so odveč! ocenjuje, da je bila referendumska odločitev o dolgotrajni oskrbi napačna, saj tudi v primeru uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi v svoji prvotni obliki starejšim ne bi bili vzete pravice do dodatkov za pomoč in postrežbo, vlada pa bi lahko obstoječi zakon popravila in ne zamaknila.