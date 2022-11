Mineva 25 let od študentskega organiziranja

Ljubljana, 30. novembra - Mineva 25 let od sprejetja študentske ustave kot temeljnega akta študentskega organiziranja. Ob tej priložnosti je ŠOS sprejela nov memorandum s stališči do najbolj ključnih vprašanj, ki zadevajo študentsko skupnost. Pripravili so tudi razstavo 25 mejnikov študentskega organiziranja, ki jo bodo v preddverju državnega sveta odprli danes.