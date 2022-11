Supermanu po vdoru na teren SP le prepoved vstopa na stadione

Doha, 29. novembra - Zadnjo tekmo 2. kroga na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju med Portugalci in Urugvajci je v ponedeljek zvečer zmotil tudi vdor navijača na igrišče. Italijana, ki je na teren pritekel v majici z napisi podpore Ukrajini in Irankam, je doletela le prepoved vstopa na stadione do konca SP, poroča francoska tiskovna agencija AFP.