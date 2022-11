Še danes čas za unovčitev digitalnih bonov

Ljubljana, 30. novembra - Upravičenci do digitalnih bonov lahko te unovčijo le še danes. Na vladni službi za digitalno preobrazbo so do 25. novembra zabeležili 178.668 unovčitev digitalnih bonov v skupni vrednosti 25,87 milijona evrov. Skupno je po zadnjih podatkih vladne službe 224.108 upravičencev.