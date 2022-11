V OZS ostro nad predloge nove pomoči gospodarstvu ob energetski krizi

Ljubljana, 29. novembra - Osnutek novega interventnega zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki še ni javno objavljen in naj bi ga vlada obravnavala v četrtek, že sproža ostre kritike med obrtniki in podjetniki. Na seji upravnega odbora OZS je bilo tako danes slišati tudi pozive k zaostritvi in trdnemu stališču OZS v zvezi s tem zakonom.