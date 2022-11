Ljubljanska borza: V ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 29. novembra - Indeks SBI TOP je danes na ljubljanski borzi pridobil 1,40 odstotka in se ustavil pri 1067,97 točke. V prvi kotaciji so največjo rast beležile delnice NLB in Krke. S slednjimi so vlagatelji opravili za 10,85 milijona evrov prometa, od tega en posel s svežnjem v višini 9,7 milijona evrov. Skupni promet se je ustavil pri 11,12 milijona evrov.