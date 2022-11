V ZD Murska Sobota opozorili na zlorabo identitete in lažno prijavo

Murska Sobota, 29. novembra - Zaposleni v enotah zobozdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma (ZD) Murska Sobota so občino in policijo seznanili s sumom kaznivega dejanja poneverjanja listin, zlorabe identitete in blatenja ugleda zavoda. Vse to očitajo anonimnežu, ki je ministrstvu za zdravje poslal prijavo domnevnih nepravilnosti v zavodu, podkrepljeno z lažnimi izjavami.