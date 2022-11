Do vlade kritičen poljski sodnik lahko ponovno opravlja svoje delo

Varšava, 29. novembra - Do poljske vlade kritični sodnik Igor Tuleya, ki mu je disciplinski senat poljskega vrhovnega sodišča leta 2020 odvzel imuniteto, ga suspendiral in mu znižal plačo za 25 odstotkov, lahko ponovno opravlja svoje delo in prejema polno plačo, je danes odločil senat za poklicno odgovornost vrhovnega sodišča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.