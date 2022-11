Hrvaški forenziki po petih letih potrdili vpletenost Slovenke v preprodajo mamil

Reka, 29. novembra - Po petih letih so na Hrvaškem priprli 36-letno Slovenko, potem ko so na podlagi molekularno-genetske analize vzorcev in pri njej najdenih predmetov kriminalistično-tehnični izvedenci ugotovili, da je na Reki preprodajala mamila. Sumijo jo, da je bila del mreže preprodajalcev mamil, je danes sporočila policija primorsko-goranske županije.