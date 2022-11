Ob odprtju razstave o Tartiniju v Bruslju o njegovem povezovanju Evrope

Bruselj, 29. novembra - Ob 330. obletnici rojstva v Piranu rojenega skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija so danes v Evropskem parlamentu v Bruslju uradno odprli razstavo o glasbeniku, ki je s svojim delovanjem povezal vso Evropo. Razstava je povezala tudi vse slovenske evroposlance, saj so jo pripravili skupaj.