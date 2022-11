Umrl igralec Davor Janjić, znan iz Košakovega Outsiderja

Sarajevo/Beograd, 29. novembra - Umrl je filmski in televizijski igralec Davor Janjić. Zaigral je v nekaterih opaženih filmih ob koncu jugoslovanske kinematografije, kot je Življenje s stricem Krsta Papića. V začetku 90. let je živel v Londonu, od leta 1997 pa je živel in deloval v Sloveniji. Zaigral je tudi v slovenskih filmih Outsider in Petelinji zajtrk.