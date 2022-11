Znanih je vseh šest zmagovalcev slovenske nagrade Natura 2000

Ljubljana, 29. novembra - Prva slovenska nagrada Natura 2000, ki je nastala po vzoru evropske in združuje dobre prakse upravljanja območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki, je šla v roke Notranjskemu regijskemu parku, Kozjanskemu regijskemu parku, Zavodu za gozdove Slovenije, Zavodu RS za varstvo narave in Triglavskemu narodnemu parku, so sporočili iz Zavoda Štirna.