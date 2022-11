Županske volitve v Novi Gorici: Izzivalca aktualnega župana podprli v NSi in Levici

Nova Gorica, 30. novembra - V drugem krogu županskih volitev se bosta v Mestni občini Nova Gorica pomerila sedanji župan Klemen Miklavič(podpisi volivcev) in popoln novinec v lokalni politiki Samo Turel. Slednji, kandidat Gibanja Svoboda, je bil prepričljivo boljši po prvem krogu, pred drugim pa so ga med drugim podprli v NSi in Levici.