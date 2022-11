Evropska komisija sprejela novo strategijo na področju dronov

Bruselj, 29. novembra - Evropska komisija je danes sprejela novo strategijo na področju brezpilotnih letalnikov, katere cilj je razviti evropski trg dronov. Komisija želi, da do leta 2030 postanejo droni del nujnih storitev in da se razvijejo zračni taksiji, ki bi ščasoma postali samovozni, so sporočili iz Bruslja.