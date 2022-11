V EU lani 328 milijard evrov za raziskave in razvoj

Luxembourg, 29. novembra - Članice EU so lani za raziskave in razvoj namenile 328 milijard evrov, kar je šest odstotkov več kot predlani. V deležu BDP so izdatki za raziskave in razvoj predstavljali 2,27 odstotka, kar je 0,04 odstotne točke manj kot kot leto prej, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat.