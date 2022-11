Države pozivajo k ustanovitvi mednarodnega protikorupcijskega sodišča

Haag, 29. novembra - Nizozemska, Kanada in Ekvador so v ponedeljek podprli predlog o ustanovitvi mednarodnega protikorupcijskega sodišča. To bi delovalo podobno kot Mednarodno kazensko sodišču v Haagu (ICC) in sodno preganjalo koruptivne voditelje po svetu, poroča tiskovna agencija AFP.