Ob prelomu leta: Slovenija letos na večini mednarodnih lestvic nazadovala

pripravil Marko Stanojević

Ljubljana, 31. decembra - Slovenija je na večini mednarodnih lestvic letos nazadovala. Občutneje je padla na indeksu medijske svobode, za odtenek pa med drugim na indeksu enakosti spolov, pri skrbi za pravice otrok in po stopnji miru. Kljub vojni v Ukrajini in drugim krizam doma in po svetu so Slovenci s svojim življenjem v splošnem zadovoljni.