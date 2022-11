Letos 95 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem

Ljubljana, 29. novembra - Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije beleži 95 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. Predsednica Monika Ažman je na slovesnosti v ponedeljek izpostavila njihovo pomembno vlogo ter nujnost ureditve njihovega položaja.