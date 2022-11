Svet EU in evropski parlament dosegla dogovor o vsebini nove uredbe o varnosti izdelkov

Bruselj, 29. novembra - Svet EU in evropski parlament sta dosegla delni dogovor o vsebini splošne uredbe o varnosti izdelkov. Ta posodablja trenutna pravila za prodajo izdelkov na spletu in izven njega ter bo pripomogla k zmanjšanju števila nevarnih izdelkov in večji zaščiti potrošnikov, so sporočili iz Sveta EU.