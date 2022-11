Avstralska zvezna država preklicala polovico covidnih kazni

Sydney, 29. novembra - Najštevilčnejša avstralska zvezna država je bila danes primorana preklicati več kot 33.000, tj. nekaj manj kot polovico vseh kazni, ki so bile izrečene zaradi kršitev covidnih ukrepov. Da so te kazni opredeljene preveč nejasno in so posledično nične, je odločilo vrhovno sodišče, poroča avstralska javna radiotelevizija ABC.