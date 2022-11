Pahor v Zagrebu: Gospodarstvo mora ostati odprto v svet

Zagreb, 29. novembra - Živimo v zelo nepredvidljivem času, v katerem so ključni dobri odnosi med sosedami, sta se danes v Zagrebu na poslovnem dogodku s slovenskimi in hrvaškimi gospodarstveniki strinjala predsednik Borut Pahor in hrvaški predsednik Zoran Milanović. Pahor je pri tem poudaril, da mora gospodarstvo kljub krizam ostati odprto v svet.