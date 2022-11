Vreme: Oblačno in povečini suho

Ljubljana, 29. novembra - Danes bo oblačno in povečini suho. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo popoldne krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo v zahodni Sloveniji deloma jasno, drugod bo oblačno. Predvsem v južnih in vzhodnih krajih bodo občasno rahle padavine, po nižinah večinoma rahel dež. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna, v Vipavski dolini močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, v alpskih dolinah do -3, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes zvečer do četrtka popoldne bodo najmočnejši sunki burje v Vipavski dolini lahko dosegali hitrost okoli 100 km/h.

Obeti: V četrtek in petek bo oblačno. V notranjosti Slovenije bodo občasno rahle padavine, po nižinah deloma dež, deloma sneg. Na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska slika: Nad severovzhodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad južnim Sredozemljem pa je ciklonsko območje. Od vzhoda priteka k nam vlažen in razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala burja, ki se bo čez dan krepila. V sredo bo oblačno. V sosednjih pokrajinah Hrvaške, Madžarske in Avstrije bodo občasno rahle padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.