Dragićev Chicago in Čančarjev Denver do zmag

Denver, 29. novembra - Košarkarji Chicago Bulls in Denver Nuggets so ponoči zabeležili zmagi v rednem delu severnoameriške lige NBA. Bulls so s 114:107 ugnali Utah Jazz, pri čemer je slovenski as Goran Dragić v dobrih 13 minutah dosegel sedem točk, Denver pa je bil s 129:113 boljši od Houston Rockets. Tokrat se Vlatko Čančar v 19 minutah na parketu ni vpisal med strelce.