Ob prelomu leta: Poljska zaušnica bo bolela do naslednjega podviga košarkarjev

pripravil Žiga Bojc

Ljubljana, 21. decembra - Slovenski košarkarji so na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji nastopili kot branilci naslova iz Istanbula 2017, v domovino pa so se vrnili pred polfinalom. V četrtfinalu jim je Poljska zadala enega najbolj bolečih porazov v zgodovini. Obeti za prihodnost pa ostajajo svetli, v letu 2023 so si namreč zagotovili nov nastop na velikem tekmovanju.