Newyorške borze dan zaključile z izgubo

New York, 28. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z izgubo. Vlagatelji so bili zaskrbljeni predvsem glede napovedi rasti BDP v ZDA in vala protestov proti koronavirusnim ukrepom na Kitajskem, ki so največji javni izraz nezadovoljstva po letu 1989, poroča francoska tiskovna agencija AFP.