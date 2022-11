Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 11.)

Ljubljana, 28. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o sprejetju treh novel zakonov na nedeljskih referendumih, kar so označile za poraz opozicije in okrepitev legitimnosti vlade. Agencije so poročale tudi o zadnjem uradnem obisku predsednika republike Boruta Pahorja na Hrvaškem, kjer se je sestal z hrvaškim političnim vrhom.