Evropske borze s padcem, evro po skoku nižje, nafta neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 28. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Evro se je najprej povzpel do skoraj 1,05 dolarja in dosegel najvišjo vrednost od junija, popoldne pa je padel pod 1,04 dolarja. Cene nafte so gibljejo neenotno.